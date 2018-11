Verkehrsunfall mit drei Pkw und einer leichtverletzten Person

(wS/red) Netphen 28.11.2018| Am Mittwoch morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in Netphen Dreis- Tiefenbach auf der Ecke Dautenbach (K5) Siegstraße. Drei Autos fuhren aufeinander auf. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr rückte an um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. Der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Höhe des Schadens und die Unfallursache werden zur Zeit von der Polizei ermittelt.

Fotos: M.Groß/wirSiegen.de

