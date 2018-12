Burbach – Autohändler geschädigt: Acht Felgen demontiert und entwendet

(wS/ots) Burbach 17.12.2018 | 8 Komplettreifen gestohlen

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter bei einem Autohaus in Burbach in der Ernst-Heinkel-Straße von zwei dort stehenden Opel Insignia alle acht Felgen inklusive Reifen im Wert von rund 2.000 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.



Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier