Dreis-Tiefenbach – Unfallflucht: Ältere, silberne Mercedes C-Klasse gesucht

(wS/ots) Netphen Dreis-Tiefenbach 13.12.2018 | Fahrerflucht in Dreis-Tiefenbach, Mercedes gesucht

Am Montag (10.12.2018) gegen 15.15 Uhr wurde ein in Netphen Dreis-Tiefenbach in der „Untere Industriestraße“ geparkter roter Fiat Qubo von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und ließ die Geschädigte auf einem Schaden von mehreren hundert Euro sitzen. Polizeiliche Ermittlungen haben bereits ergeben, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um eine silberne Mercedes C-Klasse (Kombi oder Limousine) aus der Baureihe 2007-2008 handeln dürfte.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um weitere sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter 02732-909-0.



