Hauptschule Wilnsdorf in „neuer“ Hand

(wS/red) Wilnsdorf 05.12.2018 | Schulleiterin Hein freut sich über engagierte Lehrer und Schüler

Die Hauptschule Wilnsdorf sei eine echte Herzensangelegenheit für die gesamte Lehrerschaft, beschreibt Petra Hein begeistert das Engagement ihrer Kollegen. Und die 52jährige Pädagogin weiß, wovon sie spricht. Seit 2006 unterrichtet Hein selbst Chemie und Technik an der Hauptschule, nun hat sie die (zunächst kommissarische) Schulleitung übernommen, nachdem Vorgängerin Brigitte Johannes in den Ruhestand verabschiedet worden war. Bürgermeisterin Christa Schuppler besuchte die Schulleiterin kürzlich an ihrer neuen und zugleich alten Wirkungsstätte. „Die Hauptschule genießt einen hervorragenden Ruf, und gemeinsam werden wir daran arbeiten, ihm auch zukünftig gerecht zu werden“, verständigen sich Schuppler und Hein.

Zurzeit besuchen fast 200 Schülerinnen und Schüler die Hauptschule der Gemeinde Wilnsdorf, die im Ortsteil Rudersdorf liegt. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 werden einzügig geführt, ab Stufe 7 gibt es zwei Parallelklassen. Hein erklärt: „Während der Orientierungsphase im fünften und sechsten Schuljahr entscheiden sich immer wieder Schüler anderer weiterführenden Schulen für einen Wechsel an unsere Schule“.

Der Vorteil der Hauptschule läge in ihrer praxisorientierten Arbeitsweise und dem engen Begleiten der Schüler auf ihrem Weg zum Beruf, das würden auch potentielle Ausbildungsstätten und Arbeitgeber zu schätzen wissen, berichtet Hein: „In der Regel können wir jedem unserer Schüler, der nach dem Abschluss eine Ausbildung absolvieren möchte, auch einen Ausbildungsplatz vermitteln“.

Auch Bürgermeisterin Christa Schuppler betont, wie wichtig die Hauptschule für das Bildungsangebot in der Gemeinde Wilnsdorf ist. „Wir wollen unseren Kindern alle Schulabschlüsse ermöglichen, und sehen daher ganz klar den Bedarf nach einer gut funktionierenden Hauptschule wie der unseren“. Von der Qualität der Schule könne sich jeder gern bei einem Besuch überzeugen, lädt Schulleiterin Hein ein. Wissenswertes und Kontaktdaten sind online unter www.hauptschule-wilnsdorf.de zu finden.

