Hilchenbach – Einbruch in Jugendtreff – Fernseher entwendet

(wS/ots) Hilchenbach 18.12.2018 | Einbruch in Jugendtreff

Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen gewaltsam in den Jugendtreff in Hilchenbach-Dahlbruch am Bernhard-Weiss-Platz ein und entwendeten dort einen Fernseher sowie die Wechselgeldkasse.

Darüber hinaus wurde die Gebäudefassade mit Graffitis besprüht. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Kreuztal unter 02732-909-0 entgegen.



