(wS/ots) Hilchenbach 27.12.2018 | Die Polizei bittet um Mithilfe

Am Montagabend bzw. in der Nacht zu Dienstag bewarfen Unbekannte die Fassade eines Wohnhauses in Hilchenbach-Müsen an der Hauptstraße mit einer schwarzen Farbsubstanz. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 2.000 Euro.

Täterhinweise erbittet das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0.



