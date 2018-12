Hilchenbach – Kinderweihnachtsfeier der TSG Helberhausen

(wS/red) Hilchenbach-Helberhausen 23.12.2018 | In Helberhausen kam der Nikolaus – Stimmungsvolle Kinderweihnachtsfeier bei der TSG Helberhausen

Traditionell lud die TSG Helberhausen am letzten Sonntag vor Heiligabend wieder zur Kinderweihnachtsfeier zum gemeinsamen Feiern ein. Viele Vereinskinder und ihre Familien folgten der Einladung und somit war die Halle am Sonntagnachmittag gut gefüllt und die Stimmung erwartungsvoll, als endlich der Nikolaus hereinkam. Der Moderator Rolf Neus führte zusammen mit musikalischer Unterstützung von Friedhelm Vorländer und Meinhard Menn durch den Nachmittag.

Unter dem diesjährigen Motto „Morgen Kinder, wird’s was geben“ hatten die Kinder- und Jugendabteilungen wieder verschiedene Vorführungen vorbereitet und sorgten damit für eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre der Veranstaltung. Neben den Vorführungen sind es aber auch andere kleine Dinge, die die Kinderweihnachtsfeier der TSG ausmachen, z. B. das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern, die frisch gebackenen Plätzchen und schließlich die Bescherung. Für jedes Kind hielt der Nikolaus ein kleines Präsent bereit.

Beendet wurde der festliche Jahresabschluss mit dem Kerzenspiel, bei dem die ältesten Kinder während des Kerzenspiel-Gedichts Kerzen entzündeten und das Licht an die Jüngeren weitergaben, wodurch dann die ganze Halle in hellem Kerzenlicht erleuchtete.

