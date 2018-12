Kreuztal – Einbrüche in Einfamilienhäuser

(wS/ots) Kreuztal 23.12.2018 | Gleich zwei Einbrüche im selben Wohngebiet

Durch bisher unbekannte Täter wurde am Samstagabend im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr in insgesamt zwei Einfamilienhäuser im Bereich der „Herrenwiese“ bzw „In der Enke“ eingebrochen. Die Täter hebelten an beiden Objekten die Terrassentüren auf und gelangten so jeweils in das Innere der Häuser.

U. a. wurde Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 0271 / 7099-0.

