Kreuztal – Neueröffnung Salon Lana

(wS/red) Kreuztal 20.12.2018 | Neueröffnung „Salon Lana“

Im Namen von Bürgermeister Walter Kiß begrüßte Gisela Böcking von der Kreuztaler Wirtschaftsförderung kürzlich das Team des „Salon Lana“ in deren neuen Räumlichkeiten im Einkaufzentrum unter dem Glasdach. Nach dem Grund für den Umzug von der Hagener Straße 56 ins Einkaufzentrum Kreuztal gefragt, erklärt Geschäftsinhaberin Radife Aliji, dass sie die Chance gerne ergriffen habe, einen ehemaligen Blumenladen im Kreuztal Stadtzentrum zu erwerben. Sie sagt: „Wir haben hier einiges umgebaut, damit sich unsere Kundinnen und Kunden wohlfühlen und wir die besten Voraussetzungen bieten können.

Erst dann sind wir mit unserem Salon von der Hagener Straße innerhalb von Kreuztal ins Einkaufzentrum umgezogen. Jetzt lassen sich ein Besuch bei uns und der weitere Aufenthalt mit vielen Möglichkeiten für den Einkauf und das Verweilen in der City optimal verbinden.“

Die Kunden erwartet in angenehmem Ambiente ein umfangreiches Serviceangebot. Die Friseurmeisterinnen Radife Aliji und Mevlana Dauti sowie die Auszubildende Zejnep bieten getreu ihrem Motto „Gesundes Haar ist unsere Philosophie“ neben allen Friseurleistungen professionelle Haarpflege mit ausgewählten Produkten, Hochsteckfrisuren sowie Strähnen in verschiedenen modernen Techniken an. Aber auch Kosmetikbehandlungen wie z. B. Make-Up, zupfen und färben von Augenbrauen, Wimpernwelle gehören zu den umfangreichen Dienstleistungen. „Salon Lana“ ist aber mehr als ein Friseursalon.

In einem Extraraum bieten Tamara Koßmann als staatlich geprüfte Kosmetikerin und deren Mutter Barbara kosmetische und medizinische Fußpflege, Ganz- und Teilkörpermassage sowie kosmetische Behandlungen für Männer, Frauen und Teenies an. Zum Programm gehören darüber hinaus Handpflege, Wimpernverlängerung und -verdichtung, Wimpernlifting etc.. Mit diesem Zusatzangebot sind Haarschnitt, Pflege und Wellness im „rundum sorglos Paket“ möglich. Denn beide Teams arbeiten eng zusammen, obwohl sie eigenständig sind. „Salon Lana“ macht bei der Gutscheinaktion der Stadt Kreuztal mit. Wer beim Bürgeramt Gutscheine zwischen 5 und 60 Euro erwirbt, kann „Wahlfreiheit für den Einkauf“ in allen mitmachenden Kreuztaler Geschäften verschenken.

Terminvereinbarungen für alle angebotenen Leistungen nimmt das Team gerne unter der Telefonnummer 02732-2042666 entgegen.

