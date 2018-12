Krombach – Polizei sucht unbekannte EC-Betrügerin

(wS/ots) Krombach 17.12.2018 | EC-Karten-Betrügerin gesucht

Am 31.08.2018 entwendeten Unbekannte einer Frau in Krombach in einem Einkaufsmarkt an der Hagener Straße ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche. Nur wenige Minuten nach dem Diebstahl hob eine unbekannte Betrügerin mehrere hundert Euro vom Konto der Geschädigten ab. Bei dem Abhebevorgang in einer Sparkassenfiliale in Krombach wurde die Unbekannte allerdings von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Die Polizei veröffentlicht nun dieses Foto, das eine sehr schlanke, etwa 30-40 Jahre alte Frau zeigt, die eine Brille und eine dunkle Basecap trägt und mit einer braunen Steppjacke und Jeans bekleidet war.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat fragt nun:

„Wer kennt diese Frau oder kann sachdienliche Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?“

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02732-9090 entgegen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier