Parkpalette in Geisweid schließt ab 20. Dezember

(wS/red) Geisweid 11.12.2018 | Bau des Rewe-Marktes in Geisweid: Parkpalette schließt ab 20. Dezember

Die Vorarbeiten zum Baustart des Rewe-Marktes in Geisweid kommen voran: Der neue Parkplatz rückwärtig des Rathauses ist fast fertiggestellt, im nächsten Schritt steht der Abriss der Parkpalette zwischen der Geisweider Straße und dem Rathaus an. Die Parkpalette ist daher ab Donnerstag, 20. Dezember 2018, geschlossen.

Die Abrissarbeiten sollen Anfang Januar 2019 beginnen, teilt die auf Entwicklung und Realisierung von Einzelhandelsflächen spezialisierte Schoofs-Gruppe als Investor mit. Der neue Parkplatz am Rathaus kann voraussichtlich bereits in der kommenden Woche eröffnet werden. Er ist künftig in einen öffentlichen und einen städtischen Parkbereich aufgeteilt, zusätzlich wird es vier private Stellplätze geben.

