Siegen – Feuerwehr löscht Zimmerbrand

(wS/ots) Siegen 19.12.2018 | Zimmerbrand mir hohem Sachschaden

Am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr kam es in einem Gebäudekomplex in der Siegener Obenstruthstraße zu einem Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die deshalb alarmierte Feuerwehr Siegen musste die Wohnung unter Atemschutz betreten und konnte dann das Feuer dann bekämpfen und erfolgreich löschen.

Der durch das Feuer angerichtete Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

