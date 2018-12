Sportfreunde Siegen – Verpflichtung Lukas Hombach

(wS/red) Siegen 28.12.2018 | Rückkehrer Hombach 1. Winterneuzugang

Unsere Sportfreunde können den ersten Winterneuzugang präsentieren: Lukas Hombach kehrt bis zum Saisonende zurück zu unserem Verein. Der 25-jährige, der bereits in der Jugend und in der Saison 2016/2017 seine Fußballschuhe für unsere Sportfreunde geschnürt hat, absolviert im Rahmen seines Auslandsstudiums (Sportmanagement, Master) in Florida ein sechsmonatiges Praktikum in Siegen. Parallel wird sich der Stürmer, der aktuell in den USA auch College-Fußball spielt, wieder unserem Verein anschließen. Danach wird Hombach zunächst zurück nach Florida kehren, um sein Studium zu beenden.

Cheftrainer Dominik Dapprich freut sich über die Verpflichtung des Mittelstürmers: „Seit Lukas Siegen verlassen hat, ist der Kontakt nie abgerissen und er hat teilweise sogar bei uns mittrainiert, um sich fit zu halten. Mit Jakob Pistor fehlt uns dieser Stürmertyp noch einige Monate und als die Option mit Lukas aufkam, war ich davon absolut begeistert und überzeugt. Er kommt aus der näheren Umgebung, kennt unsere Philosophie und unsere Mannschat und vor allem hat er viel Qualität. Das bezieht sich sowohl auf das Fußballerische als auch auf menschliche Dinge – ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“



Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier