Bad Berleburg – Wie soll sich die Stadt Bad Berleburg in Zukunft präsentieren?

(wS/red) Bad Berleburg 25.01.2018 | Wie soll sich die Stadt Bad Berleburg in Zukunft präsentieren?

Die Stadt Bad Berleburg möchte sich zukünftig mit einem attraktiven und wiedererkennbaren Design und Erscheinungsbild, unter anderem einem repräsentativen Logo und einem aussagestarken Slogan, darstellen. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich mit ihren Ideen in den Kreativprozess einzubringen.

Wie schlägt das Herz von Bad Berleburg? Welche Eigenschaften und Markenbausteine sind charakteristisch für die Stadt? Wie leben die Menschen hier und was ist ihnen wichtig? Wie können wir unsere Werte und Visionen professionell nach außen kommunizieren – beispielsweise im Internet oder auf Plakaten? Die Verwaltung arbeitet zurzeit an der neuen Marke der Stadt Bad Berleburg und freut sich über Anregungen aller Interessierten. Der Prozess baut auf der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt und dem Leitbild „Bad Berleburg 2030“ auf, am Ende sollen unter anderem ein attraktives Logo für die Stadt und ein neues Design stehen.

Ein professionelles Stadtmarketing mit Wiedererkennungswert trägt Früchte, im Tourismus genauso wie bei der Gewinnung von Fachkräften. Diese Vorteile sollen auch in Bad Berleburg genutzt werden. Wichtig ist dabei, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit dem Ergebnis identifizieren können.

Deshalb fragt die Stadt ganz gezielt alle, die sich in diesen Prozess einbringen möchten:

– Was sind die typischen Merkmale von Bad Berleburg? Was charakterisiert die Stadt und was ist ihr Alleinstellungsmerkmal? Dies können sicht- und greifbare Dinge sein, aber zum Beispiel auch ein Gefühl oder eine Tradition.

– Welche Stärken hat Bad Berleburg aus Ihrer Sicht? Und wo liegen die Schwächen?

– Welche Werte sind uns wichtig – auch in Zukunft?

Über Ihre Antworten auf diese Fragen, Ihre Ideen und Hinweise freut sich Steffi Treude, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt Bad Berleburg: s.treude@bad-berleburg.de. Hinweise per WhatsApp (Nr.: 0160/4011559) oder über Facebook (www.facebook.com/stadtbadberleburg) sind ebenso möglich.



