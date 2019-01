Bad Laasphe – Weihnachtsgeschenk – Veranstaltungen in Bad Laasphe

(wS/red) Bad Laasphe 09.01.2019 | DIE BONGERS „Gebongt“

Regie: Carolin Spieß – Eine Koproduktion mit dem Hamburger „Schmidtchen“

Die Powerfrau aus dem Hamsterrad ist wieder da! Ihren “Mutti ist die Beste“- Pullover hat sie allerdings zuhause gelassen, der hat ausgedient. Stattdessen kämpft sie sich gnadenlos hoffnungsfroh durch das Minenfeld zwischen Gestagen und Östrogen und hat dabei gefährlich die Ruhe weg.

Beim Zuschauen wird eines klar: Freiheit ist schön, macht aber viel Arbeit.

Als virtuose Puppenspielerin hat das talentierte Prachtweib mit ihren textilen Alter Egos ihre ganz eigene Reflexions-Reisegruppe dabei. Und damit ist sie als Frau auf der Bühne einzigartig. Ihre felligen Gesellen begleiten sie stichelnd, schmeichelnd und profunde bösartig in alle Abgründe der prä- und postklimakterischen Welt: Das SCHAF (ihre animalische Seite), UWE SATTMANN (Journalist und Supermacho), MANOLO PANIK (1A lila loverboy) und die schlanke Schlange SISSI SNAKE (Sexualtherapeutin) begleiten die Powerfrau, wann immer sie ein Gegenüber braucht.

Für alle, die BONGERS umwerfend komische Auseinandersetzung mit den sogenannten “Wechseljahren” in ihrer letzten Produktion „Bis in die Puppen“ gesehen haben, ist diese Neuauflage ein MUSS!

„Gebongt“. Andrea Bongers – im Abgang wuchtig. Kabarett, Musik und Puppenspiel vom Feinsten.

Eintritt: 18 € VVK / 20 € AK

Vorverkauf: TKS Bad Laasphe GmbH, Tel. 02752-898 oder ProTicket, Tel. 0231-9172290.

Veranstalter: Kulturring Bad Laasphe e.V.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier