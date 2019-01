Dahlbruch – Großes Kino auf der Theaterbühne: „Wie im Himmel“ – Schauspiel mit Musik

(wS/red) Hilchenbach-Dahlbruch 02.01.2019 | Großes Kino auf der Bühne: „Wie im Himmel“

Schauspiel mit Musik von Kay Pollak | Hamburger Kammerspiele

Burn-out, Herzinfarkt! Der Stardirigent Daniel Daréus´ zahlt mit seiner Gesundheit für Karrierestreben und das aufreibende Leben in der Glitzerwelt des internationalen Musikbetriebs. Die Prognosen der Ärzte sind wenig ermutigend. Daniel zieht sich in den kleinen nordschwedischen Ort, in dem er aufgewachsen ist, zurück. Niemand erkennt ihn zunächst wieder. Sein Leben in Anonymität und Zurückgezogenheit endet, als er auf Bitten der Dorfbewohner die Leitung des Kirchenchors und die Kantorenstelle übernimmt.

Seine besondere Methode, sowohl hinsichtlich des individuellen Charakters als auch der musikalischen Fähigkeiten auf die Chormitglieder einzugehen, führt zu einer beachtlichen künstlerischen Qualitätssteigerung des Chors. Zum anderen – und mindestens ebenso wichtig – wird durch die enge und intensive Zusammenarbeit von Dirigent und Dorfbewohnern ein gruppendynamischer Selbsterfahrungsprozess ausgelöst, in dessen Verlauf die das Dorfleben und persönliche Beziehungen prägenden und zumeist verdrängten zwischenmenschlichen Probleme ans Licht geholt, thematisiert und mit Hilfe des Engagements für die Musik und der Erfahrung der „heilenden Kraft“ der Musik zum Teil bewältigt werden. Indem Feigheit, Eifersucht, Ängste, Machtstreben, Ohnmachtsgefühle und die damit verbundenen seelischen Erschütterungen zur Sprache kommen, gelingt (weitgehend) eine Versöhnung der Menschen mit sich selbst und ihren Mitmenschen.

Märchenhaft? Eine Utopie? – Ja! Ja! Vor allem aber ein Anstoß, darüber nachzu-denken, wie im privaten Umgang mit dem Anderen, im persönlichen Umfeld jeder die Welt ein kleines bisschen bessern könnte. Und: Nach einhelliger Meinung der Kritik darf eine schauspielerisch und gesanglich hervorragende Aufführung erwartet werden.

Termin: Montag, 14. Januar 2019, 20 Uhr

Gebrüder-Busch-Theater, Bernhard-Weiss-Platz 6, Hilchenbach-Dahlbruch

Karten erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Gebrüder-Busch-Kreises, Steiler Weg 2, Hilchenbach-Dahlbruch, Telefon 02733/53350 und im Bürgerbüro der Stadt Hilchenbach, Markt 13, Telefon 02733/288-134, im Internet unter www.proticket.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. Weitere Infos auch unter www.hilchenbach.de und www.gebrueder-busch-kreis.de.

