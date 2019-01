Das gemeinsame Aktionsprogramm für die erste Jahreshälfte 2019 der Haigerer Jugendpflege

(wS/red) Haiger 28.01.2019 | Jugendliche wollen Klettern, Radfahren und das Phantasialand besuchen

Langeweile – das muss nicht sein! Für die jungen Leute in Haiger und den Stadtteilen wird einiges geboten. Das gemeinsame Aktionsprogramm für die erste Jahreshälfte 2019 wird gerade an die Schüler und Schülerinnen verteilt und liegt im Jugendzentrum PaJu (Gebäude DUPP) aus.

Die Haigerer Projekte „Sozialarbeit an Schulen“ an der Johann-Textor-Schule, „Sozialarbeit an Schulen“ an der Schule am Budenberg und das Jugendzentrum PaJu in Haiger bieten in Kooperation wieder erlebnisreiche Aktionen und Ausflüge an. Träger der drei Projekte ist der Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder.

Die erste gemeinsame Aktion findet bereits im Februar statt. Das Programm startet mit einem Ausflug in die Kletterhalle nach Siegen am Samstag (16. Februar). Dort kann jeder unter Anleitung klettern, auch ohne vorherige Erfahrung. Nach dem Klettern gibt es einen kleinen Bummel durch die City-Galerie. Gefahren wird mit dem Zug. Treffpunkt ist der Hauptbahnhof in Haiger. Beginn: 9.30 Uhr (Ende: 15.15 Uhr). Die Kosten betragen 12 Euro pro Teilnehmer. Wer mitfahren möchte, sollte auch an Verpflegung und/oder Taschengeld denken.

Im April steht derAusflug ins Phantasialand auf dem Programm

Im April wartet das Jahreshighlight – das Phantasialand in Brühl. Dieser Ausflug findet am Samstag (6. April) statt. Treffpunkt ist der Busbahnhof am Paradeplatz in Haiger. Es geht um 7.45 Uhr los, um 20 Uhr kommen die Ausflügler wieder in Haiger an. Bis einschließlich 17 Jahre kostet dieser Ausflug 52 Euro. Ab 18 Jahre belaufen sich die Kosten auf 59 Euro. Inbegriffen sind die Busfahrt in einem Reisebus und der Eintritt in den Freizeitpark. Bitte an Verpflegung und/oder Taschengeld denken.

Eine Woche später, am Freitag (12. April) findet im Jugendzentrum PaJu eine „school’s out-Party“ pünktlich zum Ferienbeginn statt. Das Team möchte gemeinsam kochen, basteln und allen Teilnehmern eine schöne Zeit machen. Ab 10.30 Uhr geht es los, Ende ist um 15.10 Uhr. Die Kosten betragen drei Euro. Die Schüler/innen der Schule am Budenberg treffen sich nach Schulschluss mit Angela Schlösser am Haupteingang.

Am Freitag (10. Mai) steht eine Fahrradtour rund um Haiger auf dem Programm, mit Zwischenstop zum gemeinsamen Grillen. Teilnehmer treffen sich im Jugendzentrum PaJu um spätestens 13.30 Uhr. Ende der Fahrradtour ist um 17.30 Uhr. Die Schülerder Schule am Budenberg treffen sich nach Schulschluss mit Angela Schlösser am Haupteingang.

Die letzte Aktion in der ersten Jahreshälfte findet am Samstag ( 15. Juni, 10.30 – 14.30 Uhr)) im Jugendzentrum PaJu statt. „Wir möchten gemeinsam kochen und das Werwolf-Spiel in einer anderen Variante spielen“, verraten die Organisatoren. Die Aktion kostet zwei Euro.Die Veranstalter hoffen, dass für jeden etwas dabei ist.

Die Anmeldung bitte bei Veronika Metz im JTS-Schülertreff, im Raum von Angela Schlösser an der Schule am Budenberg oder im Jugendzentrum PaJu abgeben. Die Anmeldung ist erst nach vollständiger Bezahlung verbindlich. Für Fragen stehen die Mitarbeiter zur Verfügung. Veronika Metz ist unter der Nummer 0170/ 5509809 und Angela Schlösser unter der Nummer 0160/ 95890140 erreichbar. Die Kollegen im PaJu können unter 0176/10811155 kontaktiert werden.



