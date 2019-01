Düsseldorf – 30.000 Euro für Kinderschutzambulanz in Siegen

(wS/red) Siegen/Düsseldorf 25.01.2019 | Die Kinderschutzambulanz bei der DRK-Kinderklinik in Siegen wird in diesem Jahr mit 30.000 Euro gefördert.

Gute Neuigkeiten für die Kinderschutzambulanz bei der DRK-Kinderklinik in Siegen: Die CDU-geführte Landesregierung fördert die Einrichtung im Jahr 2019 mit 30.000 Euro. Dazu erklärt der Sprecher der CDU-Landtagsfraktion für Familie, Kinder und Jugend, Jens Kamieth: „Das ist eine tolle Nachricht: Die Landesregierung stärkt den Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen – und wir profitieren vor Ort. Wir müssen unsere Kinder schützen und ihnen ein Stück weit Halt und Geborgenheit geben, wenn sie Opfer von Straftaten geworden sind oder zu befürchten ist, dass sie in Zukunft Opfer von Gewalt und Misshandlung werden. Genau das macht die Kinderschutzambulanz der DRK-Kinderklinik. Auch als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses in Siegen freue ich mich, dass diese wichtige Arbeit zusätzlich mit 30.000 Euro unterstützt wird.“

Hintergrund:

Kinderschutzambulanzen sind eine unverzichtbare Säule der Gesellschaft, wenn es darum geht, Kindern zu helfen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch geworden sind. Die Ambulanzen helfen und beraten beispielsweise in Fragen der Diagnostik, bei der Sicherung von Befunden oder dem Aufzeigen von Handlungsoptionen. Sie stellen eine unverzichtbare und schnelle Hilfe dar, die niedrigschwellig und ortsnah erreichbar ist. Vor diesem Hintergrund hatte die Landesregierung Kinderschutzambulanzen in ganz Nordrhein-Westfalen dazu aufgerufen, sich für eine Förderung der Personalkosten des medizinischen Personals zu bewerben, soweit diese Kosten nicht anderweitig finanziert wurden. Die maximale Fördersumme betrug dabei bis zu 30.000 Euro pro Ambulanz.

