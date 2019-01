„Frauen-Fitness-Fun-Tag“ vom TV Eichen

(wS/red) Kreuztal-Eichen 16.01.2019 | Der TV Eichen lädt zum 19. Frauen-Fitness-Fun-Tag ein!

Zum 19. mal in Folge startet der TV Eichen sein erstes Highlight des neuen Jahres. Der sehr erfolgreiche Frauen-Fitness-Fun-Tag am 02. Februar bietet seinen Vereinsfrauen Sport und Fitness pur.

Man kann sich aus 9 unterschiedlichen 1-stündlichen Workshops maximal 4 zur Teilnahme aussuchen, so z. B. diverse Fitness-Programme wie Fatburner, Schrägstep, Bodyworkouts, die beliebte Wassergymnastik fehlt auch nicht. Durch Bewegen zeigt sich in einem Arbeitskreis, wie man geistig fit bleibt . Ein dynamisch, rythmisches Training am Stuhl vereint Elemente aus Pilates ,Ballett und Fitness. Auch die tänzerischen Varianten kann Frau ausprobieren. Zu lateinamerikanischen Rythmen kann man sich in Ergänzung mit Brasils bewegen.

Für die weibliche Jugend und Frauen, die noch an Wettkämpfen teilnehmen, wird ein besonderes Programm inclusive einer tänzerischen Choreographie angeboten. Diese Workshops finden in Zusammenarbeit der BAG-Tanz NRW statt. Der Gruppen übergreifende Kontakt wird gefördert, wenn man sich im Anschluss bei einer Tasse Kaffee und an einem abwechslungsreichen Salat- und Kuchenbüfett stärken kann, welches immer von den Frauen der verschiedenen Abteilungen gespendet wird.

Neben den Vereinsmitgliederinnen sind natürlich auch Gäste herzlich willkommen.

Das komplette Programm kann unter www.tv-eichen.de eingesehen werden.

Weitere Infos zur Veranstaltung und die Anmeldungen bis 27.01.2019 erfolgen über die Übungsleiterinnen oder die Telefonnummer 02732-80906.

Kurzfristige Änderungen bleiben vorbehalten.



