Kreuztal – Erfolgreicher Einstand für die LGK Senioren

(wS/red) Kreuztal 14.01.2019 | Tolle Erfolge für die LGK „Senioren“

Wie jedes Jahr sind die Offenen NRW-Senioren-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf der erste Markstein für die Kindelsberger Leichtathletik Senioren, um den derzeitigen Leistungsstand nach der Winterpause zu ermittelten.

Zusammen mit fast 500 anderen Aktiven aus 3 Landesverbänden reiste das 20-köpfige Team um Teamleitung Thomas Blech und Dirk Kludzeweit verstärkt und hoch motiviert zum Auftakt an diesem Samstag zu den hiesigen Landesmeisterschaften an.

Und was sie da im Arena-Sportpark ablieferten, war überaus respektabel und macht Hoffnung für eine weitere erfolgreiche Saison 2019.

Herausragend an diesem Tag: Eberhard Linke (M75) in den Disziplinen 60 & Weit sowie Michael Nothacker (M45) im Kugelstoßen und Weitsprung mit dem Sieg von jeweils 2 Landesmeisterschaften.

Erwartungsgemäß lieferte auch Manuel Böhringer über 800m und damit Platz 1 ab.

Ein überraschend guten Einstieg schaffte die M50 Siegerstaffel Kindelsberg 1 mit neuer Bestzeit über 4x200m. Verstärkt durch Christian Rduch (M50), der auch mit Platz 2 über 200m zu überzeugen wusste, sind damit weitere Medaillenträume bei der kommenden Hallen DM gerechtfertigt.

Selbst verletzungsgeplagt, aber willensstark erreichte Holger Krüger hinter dem amtierenden Deutschen Meister über 60m und 200m jeweils Rang 2 und verfehlte im Kugelstoßen die DM Norm um nur 9 cm.

Somit gilt es bis zur Hallen DM und EM in Torun in wenigen Wochen fit zu bleiben, weiter an der Form zu arbeiten, aber vor allen Dingen nach wie vor viel Spaß an der gemeinsamen Leistung zu haben.

Mit diesem Beispiel gingen neben dem junggebliebenen Eberhard Linke (M75) auch Kuno Schneider (M70) mit Platz 2 über 200m und Michael Kämpfer (M60) mit Platz 2 über 3000m bereits mehr als vorbildlich voran.

Zusammengefasst sind die Athleten aus Kindelsberg mit ihren erreichten Ergebnissen derzeit Landesübergreifend nahezu unangefochten. Außerdem waren noch Athleten vom TUS Deuz,LG Wittgenstein & vom CVJM Siegen in der Landeshauptstadt am Start.

Dazu der Auszug der Platzierungen vom Samstag:

M35

60m Sprint:

Platz 9 Wetter Alexander 8,71 sec.

200m Sprint:

Platz 3 Böhringer Manuel 24,79 sec.

Platz 8 139 Wetter Alexander 29,32 sec

800m Mittelstrecke:

Platz 1 Böhringer Manuel 2:06,31 Minuten

M40

Kugelstoßen

Platz 1 Nothacker Michael – 11,77m

60m Sprint:

Platz 3 Nothacker Michael 8,07 sec.

Weitsprung:

Platz 1 Nothacker Michael 5,79m

M45

60m Sprint:

Platz 5 Blech Thomas 8,06 sec.

Platz 6 Nassauer Markus 8,07 sec.

Platz 9 Boller Carsten 8,25 sec.

M 45

Kugel

Platz 3 Blech Thomas 12,51 m

200m Sprint:

Platz 2 Nassauer Markus 25,37 sec

3000m Mittelstrecke

Platz 3 Wunderlich Carsten 9:44,69 Minuten

M50

60m Sprint:

Platz 4 Krumm Burkhard 8,11sec

Platz 5 Kohlberger Gerd 8,26 sec

200m Sprint

Platz 2 Rduch Christian 25,66 sec.

Platz 6 Krumm Burkhard 26,77 sec.

Platz 7 Kohlberger Gerd 1967 27,08 sec.

Platz 9 Grafe Ralf 27,71 sec.

Platz 12 Stein Frank 30,35sec.

800m Mittelstrecke

Platz 4 Rduch Christian 2:20,81 Minuten

Platz 9 Stein Frank 2:44,17 Minuten

4x200m,

Platz 1 LG Kindelsberg Kreuztal 1 WE LG Kindelsberg Kreuztal 1:46,51 1.

(Rduch Christian – Krumm Burkhard – Kohlberger Gerd – Krüger Holger)

Platz 4 LG Kindelsberg Kreuztal 2 WE LG Kindelsberg Kreuztal 2:01,46

(Arnoldi Ekkehard – Grafe Ralf – Kludzeweit Dirk – Stein Frank)

Hochsprung

Platz 6 Grafe Ralf 1,50m

Weitsprung

Platz 4 Grafe Ralf 4,85m

M55

60m Sprint:

Platz 2 Krüger Holger l8,26 sec.

Platz 23 Arnoldi Ekkehard 9,76sec.

200m Sprint:

Platz 2 Krüger Holger 27,27 sec

Platz 6 Kludzeweit Dirk 28,77 sec.

Platz 17 Arnoldi Ekkehard 32,48 sec.

Hochsprung

Platz 7 Arnoldi Ekkehard 1,30 sec.

Weitsprung

Platz 3 Kludzeweit Dirk 5,16m

Kugelstoßen

Platz 4 Krüger Holger 11,11m

Platz 8 Kludzeweit Dirk 10,02m

Platz 9 Arnoldi Ekkehard 9,45m

M60

3000m Mittelstrecke

Platz 3 Kämpfer Michael 11:40,08 Minuten

M70

200m Sprint

Platz 2 Schneider Kuno 30,78sec.

M75

60m Sprint

Platz 1 Linke Dr. Eberhard 8,89sec.

Weitsprung

Platz 1 Linke Dr. Eberhard 4,52m

