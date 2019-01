(wS/red) Kreuztal 29.01.2019 | Kreuztaler Hofladen- und Biomarkt im Februar

Am Samstag, 02.02.2019, von 09.00 bis 13.00 Uhr, findet in Kreuztals Mitte der nächste Hofladen- und Biomarkt statt.

Auch in den Wintermonaten erwartet die Besucher des Kreuztaler Hofladen- und Biomarktes auf dem Roten Platz ein umfangreiches Angebot von Biowaren und Selbsterzeugnissen.

Hinweis: Ab März beginnt der Markt wieder eine Stunde früher, also um 08.00 Uhr.

Ansprechpartner:

Lars Mertin

Ordnung und Sicherheit

Tel.: 02732 51-350

E-Mail: L.Mertin@Kreuztal.de



