Neunkirchen – Kooperation DBG Gymnasium und Fit fürs Leben e.V.

(wS/red) Neunkirchen 27.01.2019 | Kooperation zwischen dem Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Neunkirchen und „Fit fürs Leben e.V.“

Nachdem schon vor Jahren ein Kooperationsvertrag zwischen dem DBG Gymnasium Neunkirchen und den umliegenden Fußballvereinen geschlossen wurde, hat man sich nach Gründung des Vereins „Fit fürs Leben e.V.“ im letzten Jahr dazu entschlossen, diese Kooperation im Interesse aller Beteiligten, in dieser Konstellation, neu aufleben zu lassen.

Dazu fand bereits im Dezember ein erster, reger Austausch zwischen dem für den am Gymnasium für den Sportzweig verantwortlichen Lehrer, Florian Göldner, und dem Vorstand des Vereins „Fit fürs Leben e.V.“ statt.

Am 19.01.2019 hatte dann der Verein „Fit fürs Leben e.V.“ die Möglichkeit, sich am Tag der offenen Tür in der weiterführenden Schule in Neunkirchen zu präsentieren. Dabei entstand das beileigende Foto mit dem 1. Und 2. Vorsitzenden, Olaf Häusig und Henning Plaum, und Florian Göldner.

Als nächste Aktivität ist der Besuch von 3-4 Sportlehrern vom DBG Gymnasium bei einer Trainingsheit einer Jugendmannschaft der JSG Hellertal Ende Februar geplant. Diese Trainingseinheit wird durch Mark Haas von der PGI Academy geleitet.

Die PGI Academy hat sich, genau wie der Verein „Fit fürs Leben e.V.“ dazu verpflichtet, die jugendlichen Kicker nach einem ganzheitlichen und nachhaltigem Trainingskonzept zu fördern.

Von dem regen Austausch versprechen sich sowohl das Gymnasium als auch der Verein eine nachhaltigen Erfolg.

