Olpe – Erheblich alkoholisierter 70-Jähriger von Polizeibeamten angehalten

(wS/ots) Olpe 26.01.2019 | 70-Jähriger Betrunkener ohne Führerschein auf Abwegen

Nach einem Hinweis auf eine Verkehrsunfallflucht versuchten Polizeibeamte am Donnerstag gegen 13.00 Uhr im Bereich Osterseifen einen PKW anzuhalten. Dabei bemerkten sie, dass der auffällig langsam Fahrende kurzzeitig nach rechts von der Fahrbahn auf den schneebedeckten Grünstreifen fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten einen auffälligen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum fest. Nach dem Aussteigen hatte der 70-jährige Fahrer sichtbar Mühe sich auf den Beinen zu halten und musste sich am Fahrzeugdach festhalten.

Er gab von sich aus an am Vorabend Alkohol und vor Fahrtantritt ein Bier getrunken zu haben. Auf Nachfrage erklärte er, dass er seinen Führerschein im vergangenen Jahr aufgrund einer Alkoholfahrt abgeben musste. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, so dass die Beamten eine Blutprobe anordneten. Der Fahrzeugschlüssel wurde dem Rentner abgenommen und eine Anzeige geschrieben. Es entstand kein Sachschaden.

Anzeige/Werbung – Jetzt

clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier