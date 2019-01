(wS/red) Winterberg 23.01.2019 | Rund 80 Lifte und um die 70 Loipenkilometer in der Wintersport-Arena Sauerland

Das zurückliegende erste richtig schön kalte und sonnige Winterwochenende hat Skigebiete und Wintersportler in der Wintersport-Arena Sauerland gut in Fahrt gebracht. Der Winter zeigt sich nun ausdauernder und kälter. Am kommenden Wochenende sollen in der Region rund 80 Lifte laufen. Um die 70 Kilometer Loipen sollen gespurt sein.

Ski alpin

Das zurückliegende Wochenende hat eine sehr gute Basis für konstante und gute Wintersportangebote geschaffen. Alle beschneiten Skigebiete haben Schneereserven geschaffen, um die Saison zu sichern. Auf den Pisten liegt eine bis zu 70 Zentimeter starke Mischung aus Neuschnee und technisch erzeugtem Schnee. Bei guten bis sehr guten Wintersportbedingungen sollen am Wochenende rund 80 Lifte laufen. Die Bedingungen sind meist gut bis sehr gut.

Reine Naturschneeskigebiete sind nicht geöffnet. Dass die Schneefälle am Sonntag reichen, um unbeschneite Pisten präparieren zu können, ist nicht sicher. Auf den Gipfeln der Berge liegen bis zu 20 Zentimeter Naturschnee. Diese werden zum Präparieren einer Piste mindestens benötigt.

Rodeln

Zurzeit laufen 12 Rodellifte, meist an den beschneiten Rodelpisten. In fast jedem geöffneten Skigebiet gibt es somit Rodelangebote. Die Naturschneedecke reicht auf den Bergen aus, um bei einer Wanderung einen Schlitten hinter sich her zu ziehen oder kleine Hänge runter zu fahren.

Langlauf

Am Samstag werden die Niederschläge die vorhandenen Schneereserven auf dem gefrorenen Boden kaum reduzieren. Am Sonntag werden die Loipen je nach Temperatur und Schneefall frisch gespurt. Nach Abklingen der Schneefälle werden die Loipenspurgeräte ausschwärmen und neue Spuren ziehen. Auf Naturschneebasis sollen um die 70 Loipenkilometer in den hoch gelegenen Regionen bereitstehen. Die Bedingungen auf den Bergen sind gut, in den Tälern teils eingeschränkt.

Das Skilanglaufzentrum Westfeld hat in den vergangenen kalten Nächten viel Schnee produziert. Dort wird ab Samstag auf technisch erzeugtem Schnee wird im Stadionbereich eine sechs Kilometer lange Loipe Skating und klassische Technik gespurt sein.

Winterwandern

Bis einschließlich Freitag lädt wunderbar trockenes, kaltes und sonniges Winterwetter zu einer Tour durch die verschneite Winterwelt. Samstag fallen Niederschläge. Der Sonntag wird voraussichtlich wieder winterlicher. Dann präsentiert sich die Landschaft in einem frischen, weißen Kleid.

Wetter

Bis einschließlich Donnerstag lockt kaltes, trockenes und sonniges Winterwetter bei Dauerfrost und Nachttemperaturen um die minus zehn Grad. Der Samstag wird trüber und vorübergehend milder. Auf den Bergen fallen die Niederschläge nur auf den höchsten Bergen als Schnee. Ab Sonntag sinken die Temperaturen wieder dauerhaft bis tief unter null Grad. Wahrscheinlich kommt neuer Schnee.

Rennrodel-WM

Der Höhepunkt der FIL Rennrodel Weltmeisterschaft steht bevor. Schon am Wochenanfang sind die Teams angereist und haben erste Trainingsläufe absolviert. Noch bis 27. Januar werden sich rund 120 Rodler aus 20 Nationen spannende Rennen liefern, darunter deutsche Top-Athleten wie Natalie Geisenberger und Felix Loch, aber natürlich auch die „Local Heroes“ Robin Geueke und David Gamm vom BSC Winterberg. Am Freitag wird es ernst. Am ersten Wettkampftag steht der Sprint-Wettbewerb auf dem Programm, dem jungen und knackigen Wettkampf-Modus, bei dem die 15 Weltcup-Besten an den Start gehen, Samstag folgen die Herren-Doppelsitzer- und Damen-Einsitzer-Wettbewerbe, Sonntag die Einsitzer Herren und die Teamstaffel.

www.veltins-eisarena.de/

Flutlichtparty im Skigebiet Willingen

Die größte Après-Ski-Party der Saison steht im Skigebiet Willingen vor der Tür: Am Samstag, 25. Januar, bringt Ballermann-Resident Düse die Skifahrer in Top-Laune. Mit seinem „Dessaustyle“ ist dem gefeierten DJ die perfekte Mischung aus Blasmusik und Dance-Sound gelungen. Support gibt’s von Chis O. und Joli. Wedeln unter Flutlicht und feiern an der Seilbar – ein optimaler Mix für ausgelassene Stunden. Los geht’s um 17 Uhr am Ettelsberg, und der Eintritt ist frei.

Sicherung der Skiausrüstung

Die Pisten sind gut präpariert, in der neuen Skiausrüstung fährt es sich prächtig und die Hütten laden zu einer entspannten Pause ein. Wintersportlern, die ihren Einkehrschwung unbeschwert genießen möchten, gibt die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Tipps rund um das Thema Eigentum mit auf den Weg und bietet einen Skiausweis an. Ähnlich wie Fahrräder tragen auch Skier und Snowboards eine Nummer, die bei Abhandenkommen die Identifikation möglich macht. Den Ausweis können Gäste online herunterladen und auf Smartphone oder Tablett speichern. https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/artikel/der-ski-ausweis

Anreisetipps

Die Straßen sind frei. Am Sonntag können Schneefälle den Verkehr etwas behindern. Mit ähnlich hohem Anreiseverkehr in die Skigebiete wie an den vergangenen zwei Wochenenden wird nicht gerechnet. Rund um Winterberg kann es aufgrund der Rennrodel WM zu erhöhtem Anreiseverkehr kommen.

Veranstaltungen:

21.01. – 27.01. FIL-Rennrodel-Weltmeisterschaft

25.1. Flutlicht-Skiparty, Seilbahn-Talstation im Skigebiet Willingen

02.02. Westdeutsche Skilehrer Meisterschaften, Skidorf Neuastenberg

08.02. Warsteiner-Firmen-Flutlichtskilauf im Skigebiet Willingen

10.02. 17. Nostalgie Skirennen im Skidorf Neuastenberg

15. – 17.02. FIS-Weltcup-Skispringen, Mühlenkopfschanze in Willingen

17.02. Siuerlänner Skiloap, über den Rothaarkamm vom Rimberg nach Grafschaft-Schanze

9. – 10.03. Deutsche Snow Volleyball Meisterschaft in Willingen

23. – 24.03. FIS-Snowboard Weltcup im Skiliftkarussell Winterberg

Information:

Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Durch gemeinsame Vermarktung, stetige Qualitätsverbesserung des Wintersportangebots und Optimierung der Schneesicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutendsten Wintersportregion nördlich der Alpen entwickelt. Insgesamt wurden seitdem rund 125 Millionen Euro in den Ausbau der Angebote investiert. Weitere Informationen unter www.wintersport-arena.de.

Die Nordicsport Arena ist der nordische Sportbereich der Wintersport-Arena Sauerland. Einsteiger wie Profis finden hier hochwertige Winter- und Sommer-Sportangebote. Vielfältige, sorgfältig vermessene und beschilderte Strecken mit hohen Qualitätsstandards für Nordic Walking, Nordic Blading, Skiroller, Skiken, Skilanglauf und Schneeschuhlaufen.

Kontakt:

Wintersport-Arena Sauerland

Am Kurpark 4

59955 Winterberg

Tel: 02981/ 820 633

Fax: 02981/ 820 639

info@wintersport-arena.de

www.wintersport-arena.de

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier