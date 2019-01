Siegen – Handtasche entrissen

(wS/ots) Siegen 02.01.2019 | Handtaschenraub in der Siegener Innenstadt

Am Silvesterabend (Montag) gegen 20:30 Uhr ist es zu einem Handtaschenraub in der Siegener Innenstadt gekommen. Eine 39-jährige Frau war fußläufig vom Scheinerplatz in Richtung der dortigen Fußgängerbrücke über die Sieg (Apollo-Brücke) unterwegs, als sich ihr von hinten eine männliche Person näherte und ihr die Handtasche entriss. Der Täter flüchtete mitsamt der Handtasche der Marke „GUESS“ zu Fuß in Richtung Kölner Tor, wo sich seine Spur verlor. Er wurde wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm -schlanke Statur -schwarze kurze Haare -südländisches

Erscheinungsbild -rote sportive Herrenjacke mit weißen Streifen im

Armbereich -hellblaue, ausgewaschene Jeans

Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat 5 in Siegen geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat, der Person des Tatverdächtigen, dessen Fluchtweg oder der Beute geben können werden gebeten sich unter der Rufnummer 0271-7099-0 zu melden.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier