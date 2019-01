Siegen – Matinee am 13.01. 2019 in St. Joseph

(wS/red) Siegen 07.01.2019 | Matinée mit Posaune und Orgel am 13.01.

Am Sonntag, den 13.01. findet in St. Joseph, Weidenauer Straße 23 in 57078 Siegen die erste Matinée im neuen Jahr statt.

Rudolf Hatzfeld (Orgel) und Patrick Raatz (Posaune) spielen Werke von Franz Liszt, Ennio Morricone, Karl Jenkins, Morten Lauridsen, G.F. Händel und Camille Saint-Saëns .

Der Eintritt ist frei.

