Weidenau – Versuchter Einbruch, trotzdem 1000 € Sachschaden

(wS/ots) Weidenau 03.01.2019 | Einbruchversuch abgebrochen, aber ein Sachschaden von ca. 1000 € entstand trotzdem

Zu einem versuchten Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft ist es im Weidenauer Einkaufzentrum gekommen. In der Zeit von Samstag (29.12.2018) bis Mittwoch ließen der oder die Einbrecher aus unbekannten Gründen von ihrem illegalen Vorhaben ab.

Sie machten zwar keine Beute, hinterließen aber Sachschaden an der Eingangstür in einer geschätzten Höhe von 1000,- Euro. Hinweise zur Tataufklärung nimmt das Kriminalkommissariat 5 in Siegen entgegen.

