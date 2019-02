(wS/red) Kreuztal 07.02.2019 | Umzug der Wohngeldstelle der Stadt Kreuztal

Am 13.02.2019 bezieht die Wohngeldstelle der Stadt Kreuztal ein neues Büro. Aufgrund des Umzuges innerhalb des Rathauses bleibt die Wohngeldstelle an diesem Tag geschlossen.

Ab 14.02.2019 ist die Wohngeldstelle dann in Zimmer 120 in der 1. Etage des Rathauses zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet.

Ansprechpartner:

Thomas Lücking

Sachgebiet Soziales

Tel.: 02732 51-252

E-Mail: T.Luecking@Kreuztal.de