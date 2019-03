20. „Osterputz“ in Littfeld und Burgholdinghausen

(wS/red) Littfeld 26.03.2019 | Osterputz in Littfeld und Burgholdinghausen

Die Littfelder Dorfgemeinschaft e.V. veranstaltet in diesem Jahr die nunmehr 20. Osterputzaktion in Littfeld und Burgholdinghausen am Samstag, dem 6. April 2019, beginnend um 9.30 Uhr ab Bürgertreff Kapellenschule.

Erstmals wurde eine gemeinsame Dorfreinigung, genannt Osterputz, am 8. April 2000 vom Heimatverein Littfeld-Burgholdinghausen e.V. durchgeführt. Diese Veranstaltung hat sich im Laufe der Jahre zu einem festen Bestandteil und liebgewordene Tradition innerhalb der jährlichen Aktionen für eine bessere Umwelt in Littfeld und Burgholdinghausen unter der Regie der Littfelder Dorfgemeinschaft e.V. etabliert. Das Bestreben der Veranstalter mit dem Aufruf zu der dorfinternen Säuberungsaktion hat auch den Hintergrund, das mittlerweile spürbar erreichte Umweltbewusstsein und sorgsamere Umweltverhalten bei Alt und Jung weiterhin zu pflegen und nachhaltig zu festigen.

Die Heimatfreunde Littfelds und Burgholdinghausens freuen sich auch in diesem Jahr wieder auf die Beteiligung hoffentlich zahlreicher Helfer und Helferinnen jeden Alters anlässlich der nun anstehenden Reinigungsaktion des Dorfes.

Die Veranstaltung ist bis etwa 12.30 Uhr geplant und findet ihren Ausklang im Bürgertreff der Kapellenschule, wo sich alle kleinen und großen Müllsammler nach getaner Arbeit mit einem bereitgestellten Imbiss aus Fleischwurst, Brötchen, Ostereiern nebst erfrischenden Getränken stärken können.



Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier