Bad Laasphe – Quad kommt von der Fahrbahn ab, Fahrer schwer verletzt

(wS/ots) Bad Laasphe 31.03.2019 | Überhöhte Geschwindigkeit führt zu schwerem Unfall

Am Samstagnachmittag, 30.03.2019 gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Quadfahrer die Kreisstraße 36 von Bad Laasphe her kommend in Richtung Hesselbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verliert er im Verlauf einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer verletzt sich bei dem Unfall schwer und wird in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.

(Fotos: Jörg Fritsch)

