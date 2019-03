Bauschuldnerberatung in Siegener Friedrichstraße

(wS/red) Siegen 18.03.2019 | Hilfe bei Überschuldung mit Immobilie

Diakonie Soziale Dienste unterstützten mit Bauschuldnerberatung in der Friedrichstraße. Der Traum vom Eigenheim kann schnell zum Albtraum werden, wenn Zahlungspflichten nicht mehr erfüllt werden. Der Tod des Ehepartners, Arbeitslosigkeit, ein unkontrolliertes Ausgabeverhalten oder reduziertes Einkommen sind nur einige Ursachen. Um Menschen zu helfen, deren Immobilien zu erhalten, gibt es nun in der Siegener Friedrichstraße die Bauschuldnerberatung. Diese wird von den Sozialen Diensten der Diakonie in Südwestfalen in Kooperation mit der Schuldnerhilfe Köln angeboten.

Der Beratung nimmt sich Bau- und Schuldnerberater Thomas Jung an. Zu seinem Portfolio gehören Grund-, Sanierungs-, Regulierungs- und Präventionsberatungen sowie die Suche nach Zwischenlösungen. Unterstützt werden Menschen mit jeglichen finanziellen Problemen, die durch eine Immobilie entstanden sind. Thomas Jung weiß: „Je eher eine professionelle Beratung erfolgt, desto größer sind die Chancen für effektive Lösungen.“ Das Angebot ist kostenpflichtig, Preise richten sich nach dem jeweiligen Zeitaufwand. Erreichbar ist die Bauschuldnerberatung unter 0271 / 50 03 245, mobil unter 0151 / 17 535 145 sowie per E-Mail an bauschuldnerberatung@diakonie- sw.de. Die Büros befinden sich in der ersten Etage des Gebäudes in der Friedrichstraße 27, 57072 Siegen.