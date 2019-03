(wS/ots) Burbach-Würgendorf 28.03.2019 | Einbruch nach Mitternacht

Am frühen Donnerstagmorgen (28.03.2019) gegen 01:30 Uhr sind Unbekannte in ein Geldhaus in Burbach-Würgendorf eingebrochen. Dabei richteten sie beträchtlichen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei unter 0271-7099-0 entgegen.

