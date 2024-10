Sparen liegt im Trend: Volksbank feiert 100. Weltspartag mit buntem Programm

(wS/vo) Siegen 25.10.2024 | Am 30. Oktober 2024 findet der Weltspartag statt, dessen Idee vor 100 Jahren entstanden ist.

Anlässlich dieses Jubiläums stellt die Volksbank in Südwestfalen vom 29. bis zum 31. Oktober die finanzielle Vorsorge in den Mittelpunkt. Vier Tage lang können junge Sparer mit der Volksbank Geburtstag feiern. Im gesamten Geschäftsgebiet erwartet sie ein buntes Programm mit Attraktionen und Geschenken.

„Sparen bleibt auch 2024 im Trend“, erklärt Roland Krebs, Vorstandssprecher der Volksbank in Südwestfalen. „dies gilt auch für unsere Kunden und Mitglieder in Südwestfalen.“ Die Sparquote in Deutschland, also das Verhältnis vom Sparen zum Einkommen, dürfte sich 2024 nur leicht von 10,4 Prozent im Vorjahr auf 10,3 Prozent verringern und bleibt damit stabil, geht aus einer vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) erstellten Analyse hervor. Da die Einkommen gestiegen sind, dürften die privaten Haushalte im Jahr 2024 insgesamt 262,5 Milliarden Euro und damit trotz gleichbleibender Sparquote 2,3 Prozent mehr als 2023 sparen.

„Die Bedeutung des Sparens als finanzielle Vorsorge für die Zukunft ist den Kundinnen und Kunden bewusst. Jedoch können nicht alle so viel Geld zurücklegen, wie sie eigentlich gerne möchten. Dies gilt besonders für Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen“, betont Vorstandskollege Jens Brinkmann.

Dies belegt eine vom BVR beauftragte repräsentative Kantar-Umfrage unter den Bundesbürgern, wonach jeder Sparende durchschnittlich 253 Euro pro Monat zur Seite legen will; tatsächlich sind es aber nur rund 176 Euro und daraus ergibt sich eine Sparlücke von 77 Euro. „Wir nehmen auch in Südwestfalen eine konstante Nachfrage nach Sparprodukten wahr, wobei insbesondere die Altersvorsorge ein wichtiges Thema ist“, erläutert Brinkmann.

Umschichtungen in Festgeld

Bei der Geldanlage waren bei den Bundesbürgern Festgelder und Investmentfonds besonders gefragt. Im Zwölfmonatszeitraum bis zum 1. April 2024 legten die Bundesbürger 162,9 Milliarden Euro in Bankeinlagen, einschließlich Bargeld und sonstiger Forderungen, an; ein Jahr zuvor lag der Betrag noch bei 96,1 Milliarden Euro. Innerhalb der Bankeinlagen hat sich das Anlagemuster stark gewandelt. Die Anleger schichteten ihre Anlagen um und fragen besonders Festgelder nach.

Dabei erzielten Termineinlagen mit 203,0 Milliarden Euro und Sparbriefe mit 103,1 Milliarden Euro massive Zuwächse. Sichteinlagen wie Guthaben auf Tagesgeldern oder Girokonten wurden in den letzten zwölf Monaten zum 1. April 2024 um 105,1 Milliarden Euro demgegenüber abgebaut und die Spareinlagen um 74,6 Milliarden Euro verringert.

Die Bürgerinnen und Bürger investieren auch stark in Wertpapiere und dabei vor allem in Anleihen und Investmentfonds. Im Zwölfmonatszeitraum bis zum 1. April 2024 wurden 86,7 Milliarden Euro in Wertpapiere investiert.

Volksbank in Südwestfalen lädt zu Weltspartagen ein

In der Zeit vom 29. bis zum 31. Oktober begrüßt die Volksbank junge Sparer mit einem besonderen Programm zum 100. Weltspartag. Tolle Geschenke, spannende Spiele und viele weitere Überraschungen erwarten die Besucher der 27 Filialen.

Wirtschaftliche Herausforderungen für den südwestfälischen Mittelstand

Ein Herbst der Entscheidungen steht bevor. Die US-Wähler entscheiden darüber, wer die größte Marktwirtschaft der Welt die nächsten Jahre anführen wird. Internationale Konflikte in Ukraine, Nahost und Taiwan halten die Welt in Atem. Hinzu kommen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel und hohe Energiekosten. Der Wirtschaftsstandort Südwestfalen bleibt von diesen Ereignissen nicht unberührt. „Unsere Kunden entlang der A45 sind sehr stark in der Automotivbranche und der metallverarbeitenden Industrie unterwegs, daher spüren wir unmittelbar die Folgen der aktuellen Krisen“, stellt Krebs fest.

„Daher stehen wir in engem Kontakt zu unseren Kunden und führen Strategiedialoge, um gemeinsam Lösungen zu finden.“ Trotz Herausforderungen ist die Volksbank betriebswirtschaftlich gut aufgestellt. Als kompetenter und zuverlässiger Partner steht sie dem Mittelstand zur Seite. Über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten im Firmenkundenbereich zu ihren jeweiligen Spezialgebieten.

Sowohl Firmen- als auch Privatkunden vertrauen der Volksbank:

Das Kundengeschäftsvolumen ist innerhalb der vergangenen zwölf Monate um 4,6 Prozent auf 8,739 Mrd. Euro gestiegen.

Positive Aussichten auf dem südwestfälischen Immobilienmarkt Seit den Senkungen des EZB-Leitzinses zieht die Nachfrage nach Immobilien wieder an. Die Preise für Bestandsimmobilien haben sich stabilisiert. Derweil gibt es ein steigendes Angebot an Häusern mit niedrigeren Energieeffizienzklassen. Für Neubauten haben sich die Kaufpreise wieder

erholt.

Finanzbildung als Grundlage

Ist der Weltspartag nach 100 Jahren noch zeitgemäß? Ja, die aktuellen Studien zeigen, wie beliebt Sparen bei den Bundesbürgern ist. Und das zurecht, findet die Volksbank in Südwestfalen. Der Spargedanke ist wichtig und je früher man anfängt zu sparen, desto besser ist es für den Vermögensaufbau. Der Weltspartag ist eine optimale Gelegenheit, Kinder an das Thema heranzuführen und ihnen schon früh den Umgang mit Geld zu vermitteln. Am Anfang ist es eine Spardose mit Cent-Münzen – aber Kleinvieh macht auch Mist. Wer regelmäßig Geld auf die hohe Kante legt, kann größere Anschaffungen finanzieren, hat in schwierigen Zeiten ein Liquiditätspolster und im Alter einen höheren Lebensstandard. Wer sich dabei klare und realistische Sparziele setzt, hat bessere Chancen, die Ziele auch zu erreichen. Ziele sollten kurz- und langfristig definiert werden. Welche Sparziele sollen genau erreicht werden? Welche Vorsorge ist dafür notwendig? Sind die Sparanstrengungen angesichts der

individuellen Situation realistisch? Fragen, die immer aktuell sind. Die Volksbank berät Privatkunden ganzheitlich zu Finanzthemen und ist mit verschiedenen Spezialisierungen umfassend aufgestellt.

Informationen zu Sparmöglichkeiten: https://www.vbinswf.de/sparen

Weitere Informationen zur BVR-Studie zum Sparverhalten der Bundesbürger auf www.bvr.de

Über die Volksbank in Südwestfalen eG

Die Volksbank in Südwestfalen eG, mit Hauptstellen in Lüdenscheid und Siegen, betreut mit rund 550 Mitarbeitern gut 144.000 Kunden im südlichen Märkischen Kreis, dem Siegerland und Marienheide. Sie bietet ihren Kunden eine genossenschaftliche Beratung omnikanal an. D. h. der Kunde entscheidet selbst, auf welchem Wege er seine Bankgeschäfte erledigen möchte: persönlich an einem der 27 Filialstandorte, an einer der 31 SB-Stellen, digital über das KundenDialogCenter, per Online-Banking oder via Smartphone. Als Universalbank bietet die Volksbank in Südwestfalen ihren Privatkunden ein umfassendes Service- und Produktangebot in den Bereichen Liquidität, Vermögensanlage, Absicherung, Vorsorge, Immobilien und PrivateBanking. Dabei arbeitet sie mit den Verbundpartnern der genossenschaftlichen Gruppe zusammen.

Zugleich ist sie mit ihrem leistungsstarken Firmenkundengeschäft ein anerkannter Partner der Wirtschaft in Südwestfalen. Als Regionalbank engagiert sich die Volksbank in Südwestfalen besonders für soziale und karitative Projekte in ihrem Geschäftsgebiet. Das Kundengeschäftsvolumen ist von August 2023 bis September 2024 um 4,6 Prozent auf 8,739 Mrd. Euro gestiegen. Im laufenden Jahr 2024 beträgt das Spenden- und Sponsoringvolumen rund 510.000 Euro. Eigentümer der Volksbank in Südwestfalen in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft sind ihre über 74.000 Mitglieder.



Vorstand Jens Brinkmann (l.) und Vorstandssprecher Roland Krebs (r.).

