Energiesparende Wärme: Neue Pellet-Heizung für Friedrich-Flender-Schule

(wS/si) Siegen 25.10.2024 | An der Friedrich-Flender-Schule in Weidenau wurde für rund 482.000 Euro die Heizungsanlage ausgetauscht: Das Schulgebäude wie auch die Turnhalle werden jetzt von einer modernen Pelletheizung geheizt. Planung und Leitung des Heizungstausches liegen bei der Technische Gebäudewirtschaft (TGW) der Stadt Siegen.

Dafür wurden zunächst zwei Pelletkessel mit einer Leistung von jeweils 135 Kilowatt im Heizungskeller des Schulgebäudes eingebaut. Im Nebenraum entstand das dazugehörige

Pelletlager. „Es handelt sich dabei um eine vollautomatisierte Pelletheizung. Das bedeutet, die Pellets müssen nicht händisch in den Vorratsbehälter gefüllt werden, sondern gelangen durch eine Förderanlage direkt in den Heizkessel“, erklärt Mario Menn als zuständiger Projektleiter bei der TGW. Zusätzlich haben auch die Wände im Heizungskeller einen frischen Anstrich bekommen.

Das Schulgebäude und die Turnhalle werden durch eine erdverlegte Rohrleitung miteinander verbunden. So wird die Wärme zwischen den beiden Gebäuden transportiert. Außerdem

wurden die Heizungsverteilungen in Schule und Turnhalle erneuert. Sie sorgen dafür, dass sich die Wärme effektiv im gesamten Gebäude ausbreitet. Die dafür genutzten Hocheffizienzpumpen tragen außerdem zum energiesparenden Heizen bei.

Die neue Pelletheizung leistet schließlich auch im Gegensatz zu der bisherigen Gasheizung einen Beitrag zum Klimaschutz: Sie ist klimaneutral, denn dank des regionalen Brennstoffes fallen nur kurze Transportwege an. Darüber hinaus entsteht bei der Verbrennung der Pellets auch deutlich weniger CO2 als bei einer Gas- oder Ölheizung. Doch nicht nur das: Auf dem Dach der Turnhalle wurde zusätzlich eine Solaranlage installiert, die die Warmwasserversorgung in diesem Gebäude an sonnenreichen Tagen garantiert.

Neben der Friedrich-Flender-Schule wurde bereits im vergangenen Jahr für rund 241.000 Euro eine Pelletheizung in der Grundschule Auf dem Hubenfeld eingebaut. Bauausführende Firma war an beiden Schulen die Firma Gerhard Buchen GmbH in Wissen.

Derzeit erhält auch die Grundschule Gosenbach für rund 240.000 Euro eine Pelletheizung mit einer Leistung von 135 Kilowatt, die von der Firma Heeet Project aus Siegen eingebaut wird.

Darüber hinaus ist für nächstes Jahr der Einbau einer Pelletheizung an der Pestalozzischule geplant. Mit einer Leistung von 600 Kilowatt wird sie das gesamte Schulgebäude und die dazugehörige Turnhalle sowie die Montessorischule mit Wärme versorgen. Die Kosten betragen rund 1 Mio. Euro.

All diese Maßnahmen sorgen für klimaneutrales Heizen in den Schulgebäuden. In Zukunft sollen sukzessive alle Heizungen in den städtischen Schulgebäuden gegen klimaneutralere Heizungen ausgetauscht werden. „Die neue Heizung in der Friedrich-Flender-Schule ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand. Mit der Nutzung von Pelletheizungen verfolgen wir unsere Strategie, die städtischen Gebäude bis 2040 klimaneutral zu betreiben“, sagt Stadtbaurat Henrik Schumann zum Einsatz von Pelletheizungen.

Überzeugt von den Vorteilen der klimaneutralen Pelletheizung: Projektleiter

Mario Menn der Technischen Gebäudewirtschaft, Stadtbaurat Henrik Schumann,

Bürgermeister Steffen Mues und der Projektleiter der ausführenden Fachfirma Dirk Heuser.

(Foto: Stadt Siegen)

