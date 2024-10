Jetzt wird’s heiß in der Stählerwiese“ – TuS Ferndorf fordert die „Gallier von der Alb“ heraus

(wS/Red) Ferndorf, 25.10.2024 | Hitzeschlacht in der Stählerwiese: Können wir den Liga-Giganten bezwingen?

Gerade noch eine bravouröse Leistung in Dresden abgeliefert, und schon kommt der nächste, vielleicht stärkste Gegner der Liga zu uns – und das in der zermürbenden „Englischen Woche“.

Am kommenden Sonntag wird um 17:00 Uhr in der Stählerwiese das Spiel gegen die „Gallier von der Alb“, den HBW Balingen-Weilstetten, angepfiffen.

Balingen befindet sich auf Platz 3 der Liga, Ferndorf auf Platz 5 und Minden auf Platz 4. Alle drei Teams haben 11:5 Punkte und sind nur durch die Tordifferenz getrennt – eine ganz enge Kiste also. Bei einer Niederlage kann man schnell einige Plätze nach unten rutschen, doch die Saison ist noch lang, und das sind alles nur Momentaufnahmen. Zwischen Balingen auf Platz 3 und Lübeck-Schwartau auf Platz 11 liegen gerade mal 2 Punkte, und nach jedem Spieltag wird die Tabelle munter durcheinandergewirbelt.

Balingen hat zuletzt nur ein Remis gegen Nordhorn erreicht, aber die drei Spiele davor gewonnen. Sie haben jedoch auch schon gegen Hamm und Hüttenberg verloren – es scheint also oft an der jeweiligen Tagesform zu liegen, aber das ist im Sport nichts Neues. In der Saison 2022/2023 wurde Balingen Meister der 2. Liga und stieg in die 1. Bundesliga auf. Dort spielten sie jedoch nur eine Saison und stiegen als Tabellenletzter in der Saison 2023/2024 direkt wieder ab.

Zur neuen Saison übernahm der ehemalige Spieler Matthias Flohr das Traineramt von Jens Bürkle. Das Team verzeichnete zehn Abgänge und acht Neuzugänge. In der Handballszene hat Balingen bereits einen großen Namen, und etliche bekannte Spieler haben dort bereits gespielt: Fabian Böhm, Kai Häfner, Pascal Hens, Martin Strobel, Christoph Theuerkauf und nun auch ihr neuer Trainer Matthias Flohr.

Wenn unsere Jungs also alles geben, die Abwehr und der Angriff stimmen und auch unsere Torleute einen guten Tag haben, könnte es ein guter Tag für uns werden. Sie müssen nur die Leistung aus Dresden wiederholen, dann könnte es für die Gäste sehr schwer werden. Und wenn es nicht so kommt, geht die Welt auch nicht unter. Derzeit befinden sich im Tabellenkeller Teams, die dort niemand erwartet hätte, und deren Punktestand macht das Leben für unsere Jungs etwas leichter oder zumindest überschaubarer.

Einige wenige Stehplätze und aktuell auch noch Sitzplätze hat die Stählerwiese noch zur Verfügung. Buchen Sie also und helfen Sie mit, den Hexenkessel bis unters Dach mit Fans zu füllen. Sie waren noch nie in der Stählerwiese? Dann wird es Zeit! Schauen Sie sich an, was Meistercoach Ceven Klatt hier aufgebaut hat. Ihm wurde zu Vertragsbeginn von Mirza Sijaric „Ferndorfer Stallgeruch“ attestiert – er hat unser Dörfchen deutschlandweit bekannt gemacht und der Vereinshistorie ein neues Kapitel beschert.

Was sagt Ceven Klatt zum Gegner und zum Spiel?

„Balingen hat mich beim Spiel in Lübeck-Schwartau sehr beeindruckt. Schwartau gehört neben uns zu den Überraschungen in der Anfangsphase der Saison. Dass Balingen es geschafft hat, dort mit 37:25 zu gewinnen, zeigt ein bisschen, wie stark Balingen gerade auswärts ist und welche Qualität in der Mannschaft steckt.

Für mich haben sie das beste Umschaltspiel der Liga, mit der vermeintlich besten Flügelzange, mit ordentlich Bundesligaerfahrung und trotzdem noch einer gewissen Dynamik. Das Team hat viel individuelle Klasse, und als Absteiger aus der 1. Liga ist der Wiederaufstieg ihr oberstes Ziel. Ich bin schon gespannt und freue mich auf das Spiel in Ferndorf gegen Balingen.“

Ceven Klatt benannte die auffälligsten Spieler im Team: Elias Flügel (RA), Sascha Pfattheicher (RA), Tim Grüner (LA), Tim Matthes (LA), Mateusz Kornecki (Tor), Benedek Nagy (Tor), Elias Huber (RM), Jerome Müller (RR) und Csaba Leimeter (RR).

Vorbericht des HBW-Pressedienstes aus Balingen:

Am kommenden Sonntagnachmittag um 17 Uhr steht für den HBW Balingen-Weilstetten das dritte und letzte Spiel in der sogenannten „englischen Woche“ an. In der Sporthalle Stählerwiese in Kreuztal treffen die Gallier auf den TuS Ferndorf, der als Aufsteiger aus der 3. Liga Süd-West eine beeindruckende Saison spielt und bereits früh in der 2. Handball-Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht hat.

Mit gemischten Gefühlen reisen die Gallier nach Ferndorf zum Überraschungsteam der Liga.

Der nächste Gegner, der TuS Ferndorf, ist bisher die Überraschungsmannschaft der Liga. Mit einem beeindruckenden Saisonstart mischte der Aufsteiger bis zum 6. Spieltag die Liga auf. Mit 10:2 Punkten hatten die Siegerländer im Heimspiel vor einer Woche die große Chance, die Tabellenführung zu übernehmen, unterlagen jedoch dem TV Hüttenberg in einer torarmen Partie mit 21:23 und mussten sogar den zweiten Tabellenplatz vorübergehend den Galliern überlassen. Am Mittwochabend erkämpfte sich Ferndorf im zweiten Spiel der „englischen Woche“ jedoch einen wertvollen Punkt beim 21:21-Unentschieden gegen den HC Elbflorenz. In einem intensiven Duell, das von starker Defensivarbeit auf beiden Seiten geprägt war, überzeugte vor allem der Abwehrverbund der Siegerländer. Trainer Ceven Klatt zeigte sich zufrieden: „Unsere Abwehr hat über weite Strecken überragend gearbeitet. Es war ein verdienter Punkt gegen einen sehr starken Gegner.“

Was den TuS derzeit so erfolgreich macht, ist die eingespielte Mannschaft, die den Schwung des Aufstiegs mit in die Saison genommen hat. Dreh- und Angelpunkt des TuS-Spiels ist Spielmacher Janko Kevic. Der 38-jährige Kroate kam im Sommer 2023 ins Siegerland. Zu seinen elf internationalen Stationen zählen unter anderem Vereine wie der polnische Topklub Wisła Płock und der kroatische Spitzenverein RK Našice. Ihm zur Seite steht der wurfgewaltige Halblinke Daniel Hideg (39 Tore), der 2023 vom ThSV Eisenach nach Kreuztal wechselte. Zudem ist Kreisspieler Mattis Michel von zentraler Bedeutung für das Team. Er ist nicht nur einer der wichtigsten Führungsspieler, sondern geht auch in jedem Spiel voran.

Für die Gallier wird das Spiel in Ferndorf eine körperlich und mental sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wichtig wird es sein, den Gegner als Aufsteiger nicht zu unterschätzen. In der Sporthalle Stählerwiese ist Ferndorf eine Macht und wird in jeder Spielphase von seinem lautstarken Publikum unterstützt. Dennoch ist das Team von Matti Flohr voller Zuversicht und Selbstvertrauen: „Wir gehen mit breiter Brust in dieses Duell.

Es wird darauf ankommen, die gute Defensivleistung und das Tempospiel der letzten Partien auch in Ferndorf auf die Platte zu bringen“, lautet das Credo der Mannschaft.

