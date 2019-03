Die Biathlon-Tour 2019 kommt am 12. Mai (Sonntag) nach Bad Laasphe

(wS/red) Bad Laasphe 07.03.2019 | Die Teilnahme ist für die Wettkämpfer kostenlos

9.000 Wettkämpfer und rund 70.000 Mitmacher seit 2015 machen die Biathlon-Deutschland-Tour zum weltgrößten Volksbiathlon. Auch in der Saison 2019 bereitet die Tour in mehr als 30 Städten den Freunden dieser Sportart das authentische Biathlonerlebnis, herausfordernde Wettkämpfe und für alle Etappensieger geht es im Januar 2020 zum Tourfinale in die Ruhpoldinger Chiemgau-Arena.

Eingeladen von der TKS Bad Laasphe GmbH wird die Biathlon-Tour am Muttertag, den 12. Mai zum Bad Laaspher Schaufenster von 11-18 Uhr auf dem Wilhelmplatz Station machen.

Das Highlight wird sicherlich die Biathlonstaffel- Stadtmeisterschaft werden, die am 12.05. von 14 – 17 Uhr 15 vierköpfigen Teams das Mitmachen ermöglicht. Die Anmeldung ist von jetzt an noch bis zum 03.05. bei der TKS Bad Laasphe GmbH für JEDES Team möglich. Biathlonerfahrung ist keine Voraussetzung. (Die Details zum Modus sind der anhängenden Wettkampfausschreibung zu entnehmen)

