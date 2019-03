Eiserfeld – Zwei geparkte PKW beschädigt, Unfallverursacher flüchtet

(wS/ots) Siegen-Eiserfeld 31.03.2019 | Am Samstagmorgen, 30.03.2019 in der Zeit zwischen 09:15 – 10:30 Uhr, wurden zwei geparkte Fahrzeuge durch einen noch unbekannten Unfallverursacher beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro. Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei in Siegen unter 0271-70990.



