Gartenseminar der Siedlergemeinschaft Dahlbruch

(wS/red) Dahlbruch 23.03.2019 | Schritt für Schritt zum richtigen Schnitt!

Gemeinschaft Dahlbruch im Verband Wohneigentum NRW e.V. veranstaltet Gehölzschnittkurs

Am 06.04.19 dreht sich in der Hochstraße 42 in Hilchenbach alles rund ums Thema Gehölzschnitt. Die Praxisveranstaltung beginnt um 14:00 Uhr und dauert ca.2 Stunden. Referent Philippe Dahlmann ist Gartenberater beim Verband Wohneigentum Nordrhein Westfalen e.V. Dahlmann wird an verschiedenen Pflanzen den fachgerechten Schnitt zeigen.

„Beim Schnitt können nicht alle Pflanzen „über einen Kamm geschoren“ werden. So wird eine Beetrose anders geschnitten als eine Forsythie“, so Dahlmann.

Ein richtiger Schnitt trägt dazu bei, die Pflanzen widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Krankheiten zu machen. Aufgrund der derzeitigen Diskussionen um den Vogel- und Insektenrückgang geht der Referent außerdem darauf ein, dass in vielen Gärten versteckte Blütenressourcen vorhanden sind. Diese stehen jedoch, in Bezug auf Obstbäume im Hausgarten, in etwa 80% der Fälle nicht zur Verfügung. Der Grund: Ein falscher Schnitt.

Interesse? Anmelden können Sie sich bei Herrn Schunk unter: 02733/8112813 oder über unseren Veranstaltungskalender auf www.wohneigentum.nrw/veranstaltungskalender.

Die Kosten des Referenten, übernimmt der Verband Wohneigentum NRW e.V. Verpflegung, Getränke und Werkzeug sind mitzubringen. Gäste sind herzlich willkommen, sollten sich aber unbedingt anmelden

Über den Verband Wohneigentum Nordrhein-Westfalen e.V.

Der Verband Wohneigentum Nordrhein-Westfalen e.V. ist traditioneller Partner für Eigenheimbesitzer im einwohnerstärksten Bundesland und bietet unabhängige Verbraucherinformationen und -beratung rund um Haus und Garten an. Neben der wirksamen Interessenvertretung beinhaltet eine Mitgliedschaft u. a. wichtige Versicherungen für Haus- und Grundbesitz sowie praxisnahe Beratung zu Neu- und Umbauten, zum Energiesparen sowie in Steuerfragen. Zudem veranstaltet der Verband laufend Vorträge, Lehrgänge und Seminare für Wohneigentümer. Derzeit sind rund 136.000 Bauherren und Eigenheimbesitzer Mitglied im Verband Wohneigentum Nordrhein-Westfalen e.V., deren gemeinsames Motto „Einfach gut leben!“ ist

