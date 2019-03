Geisweid – Einbrecher brachen Wohnungstür auf

(wS/ots) Siegen-Geisweid 28.03.2019 | Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses

In der Zeit von Montagmittag bis Mittwochmittag (27.03.2019) ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung in Geisweid gekommen. Die Eingangstür der in einem Mehrfamilienhaus an der Rathausstraße befindlichen Wohnung brachen Unbekannte auf. Der Erkennungsdienst erschien am Tatort und führte eine Spurensuche durch. Ob der oder die Einbrecher etwas stahlen ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der an der Tür entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 in Siegen entgegen (0271-7099-0).

