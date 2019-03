Geisweid – Einbruch in Kindergarten – Polizei bittet um Zeugenhinweise

(wS/ots) Siegen-Geisweid 23.03.2019 | Wiederholt wurde ein Kindergarten das Zielobjekt von Einbrechern

In der Zeit von Donnerstagabend (21.02.2019) bis Freitagmorgen (22.03.2019) drangen Unbekannte in einen Kindergarten in der Straße „An der Talkirche“ ein. Die Einbrecher hebelten eine Außentür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort brachen sie mehrere Schränke auf und hinterließen noch weitere beschädigte Türen.

Insgesamt richteten die Einbrecher einen Schaden in Höhe von 5000 Euro an. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 0271-7099-0.



Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier