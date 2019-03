Geisweid – Einbruch in Schule: Täter hinterlässt Aufbruchwerkzeug

(wS/ots) Siegen-Geisweid 22.03.2019 | Grund des Einbruchs noch nicht geklärt

In den frühen Morgenstunden des Freitags (22.03.2019) ist in ein Schulgebäude am Dahlienweg eingebrochen worden. Die alamierten Polizeibeamten stellten eine aufgebrochene Tür und am Tatort zurückgelassenes Aufbruchwerkzeug fest. Der Erkennungsdienst sicherte Spuren am Tatort.

Ob der oder die Einbrecher Beute erlangten, wird durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen geklärt.