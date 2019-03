Gesundheitswoche in Neunkirchen vom 25. bis 29. März 2019

(wS/red) Siegen 19.03.2019 | In der Zeit vom 25. bis zum 29. März 2019 lädt die Gemeinde Neunkirchen in Kooperation mit der AOK zur 13. Neunkirchener Gesundheitswoche ein. Auch in diesem Jahr referieren angesehene Ärzte über ihre Fachgebiete und stehen den Besuchern Rede und Antwort.



Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier