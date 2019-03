Netphen Deuz – Graffiti an Grundschule – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Netphen-Deuz 30.03.2019 | Graffiti-Schmierer waren wieder unterwegs

In der Nacht von Donnerstag (28.03.2019) auf Freitag (29.03.2019) besprühten Unbekannte die Fassade der Grundschule in der Pestalozzistraße. Dabei hinterließen die Schmierfinken einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bereits in der Nacht von Dienstag (26.03.2019)auf Mittwoch (27.03.2019)war die in der Nähe befindliche Turnhalle mit einem Graffiti verunstaltet worden.

Auch in diesem Fall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 02732-9090.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier