Haiger – Polizei sucht Dieb/Diebin

(wS/red) Haiger 25.03.2019 | Die Polizei bittet um Mithilfe

Die Haigerer Polizei sucht eine Person, die am 24. Februar (Sonntag) gegen 10.15 Uhr in der Haigerer RIS-Waschanlage einen Saugautomat aufgebrochen hat. Videoaufnahmen zeigen die Person (es ist unklar, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt) mit Fahrrad und auffälligem Rucksack, wie sie an der Waschanlage im „Hohleichenrain“ (Höhe Firma Klingspor) anhält, den Automat aufbricht und mit dem erbeuteten Bargeld flüchtet. Große Beute gab es übrigens nicht, da der Automat am Tag zuvor geleert worden war.

Die Beamten des Polizeipostens in Haiger hoffen, durch die Aufnahmen der Überwachungskameras Hinweise auf den Dieb bzw. die Diebin zu erhalten. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02773/4690 entgegen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier