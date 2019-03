(wS/red) Bad Laasphe 29.03.2019 | K36: Sanierung der Ortsdurchfahrt Bad Laasphe/Fischelbach

Bad Laasphe/Netphen (Straßen.NRW). Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen in Netphen teilt mit, dass im Auftrag des Kreises Siegen Wittgenstein ab kommendem Dienstag (2.4) mit der Sanierung der K36 in der Ortsdurchfahrt Bad Laasphe/Fischelbach begonnen wird. Die Baustrecke verläuft auf ca. 700 m Länge zwischen dem Kreuzungsbereich Fischelbacher Straße und Alte Eisenstraße bis zum Ortsausgang in Richtung Sohl. Im Zuge der Baumaßnahme erfolgt die komplette Erneuerung des Fahrbahnaufbaues und der Straßenentwässerung, die Erneuerung von Stützbauwerken sowie der Austausch vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen.

Begonnen wird ab kommendem Dienstag mit der Verlegung von Kanalleitungen.

Aufgrund der beengten örtlichen Verhältnisse in den jeweiligen Bauabschnitten, erfolgt die Durchführung der Maßnahme in enger Absprache mit den betroffenen Anliegern und den Rettungsdiensten. Der innerörtliche Verkehr und die Verbindung nach Sohl erfolgt über die vorhandenen, seitlichen Dorfstraßen.

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für den Sommer 2020 vorgesehen.

