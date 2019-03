Neunkirchen – Rockin’ in Rhythm – und ein Glas Sekt

(wS/red) Neunkirchen 28.03.2019 |Don & Ray jazzen sich quer durch die Jahrzehnte

Es braucht nicht viel, um einen besonderen musikalischen Abend zu erleben. Im Fall von Don & Ray reichen ein Kontrabassist und ein Klavierspieler. Don & Ray, das ist das Duo, das am kommenden Samstag um 20 Uhr im Otto-Reiffenrath-Haus ein Mosaik musikalischer Höhepunkte verspricht, die den Bogen von der Entstehung populärer Musik in New Orleans über Duke Ellington, Ray Charles, die Beatles bis hin zu Stevie Wonder schlagen.

Don & Ray, das sind Norbert Hotz am Bass und Rainer Lipski am Piano. Die beiden Musiker sind perfekt aufeinander abgestimmt und haben ein ganz besonderes Gespür für den Rhythmus des anderen. Den Musikfan erwartet ein Programm, das immer wieder leise funkelt und manchmal das Haus zum Einsturz zu bringen droht. Und seitens der Veranstalter gibt es zu Beginn des Abends ein Gläschen Sekt aufs Haus!

Don & Ray sammelten ihre umfangreichen musikalischen Erfahrungen nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten wie: Helge Schneider, Ina Müller, Benny Bailey, Gerd Dudek u.v.a.

Karten für die Veranstaltung sind an der Rathauspforte, im Neunkirchener Bürgerbüro, in der Buchhandlung Braun und an der Abendkasse erhältlich.

