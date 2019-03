Pkw fliegt aus der Kurve und überschlägt sich: Drei Personen verletzt

(wS/red) Freudenberg 03.03.2019 | Um kurz nach 5:00 Uhr kam es auf der Siegener Straße in Büschergrund zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Siegener Straße in Fahrtrichtung Peimbachstraße. In einer Rechtskurve kam er in Höhe des Friedhofs nach links von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug prallte gegen die Leitplanke, wodurch der Wagen in die Luft geschleudert wurde und gegen zwei Bäume krachte. Anschließend überschlug sich der Vw und landete dann wieder auf den Rädern.

Bei dem Unfall wurden der 34-jährige Fahrer schwer und die beiden 34- und 35-jährigen Mitfahrer leicht verletzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 EUR geschätzt.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier