(wS/ots) Siegen-Weidenau 18.03.2019 | Vermutlich Brandstiftung

In der Nacht zu Sonntag – gegen 00.45 Uhr – wurde ein in Siegen-Weidenau „Auf den Hütten“ stehender Papiercontainer in Brand gesetzt. Eine zufällig vorbeikommende Passantin bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr, die zeitnah erschien und das Feuer löschte. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Siegen unter 0271-7099-0.

