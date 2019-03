Siegen – Unfall mit hohem Sachschaden

(wS/ots) Siegen 12.03.2019 | Kollision mit hohem Schaden

Am Dienstagmorgen kam es in Siegen im Kreuzungsbereich der Freudenberger Straße/Trupbacher Straße/ L 562 zu einer folgenschweren Kollision zweier PKW. Dabei erlitten die beiden beteiligten Fahrzeugführer jeweils einen Schock, ihre Autos wurden schwer beschädigt, zudem wurde ein Laternenmast in Mitleidenschaft und ein dritter PKW durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Die Unfallschadensbilanz beläuft sich so auf über 33.000 Euro.

Fotos: M. Groß/wirSiegen

