Skifreunde Hüttental e.V. – Sportlich genussvolle Tage in den Dolomiten

(wS/red) Siegen 19.03.2019 | Über 50 Personen erlebten eine tolle Skifreizeit

Eine sehr schöne Skifreizeit verbrachten die Skifreunde Hüttental e.V. in Badia/Petraces in Südtirol. Die mehr als 50 Personen umfassende Reisegruppe konnte bei besten Wetter- und Pistenbedingungen ausgiebig ihren Wintersportaktivitäten nachgehen. Die noch etwas unerfahrenen Teilnehmer absolvierten anfangs einen Intensivskikurs am Hausberg Santa Croce. Die geübten Alpinskiläufer befuhren neben der anspruchsvollen Gebirgsjägerunde unter anderen die Skigebiete des Lagazuoi und der über 3300 m hoch gelegenen Marmolada.

Bei einem Abstecher auf die Seizer Alm kamen auch die Langläufer voll auf ihre Kosten.Die Wandergruppe absolvierte sowohl sportlich anspruchsvolle Strecken als auch genussvolle Panoramawege. Ein zünftiger Hüttenabend komplettierte das Programm.

